В Омске ликвидировали открытое горение на складе с пластиковой тарой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиковой тарой в Омске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:30 (мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:48 мск. В непосредственной близости от места ЧП жилых микрорайонов нет - склад находится на улице Второй Солнечной на западном въезде в Омск. В 11:07 мск пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.