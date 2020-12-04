{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске ликвидировали открытое горение на складе с пластиковой тарой

Пожар ранее локализовали на площади 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластиковой тарой в Омске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:30 (мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:48 мск. В непосредственной близости от места ЧП жилых микрорайонов нет - склад находится на улице Второй Солнечной на западном въезде в Омск. В 11:07 мск пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

Теги
РоссияОмская область
В Нижегородской области обнаружили предполагаемое место провала снегохода под лед
Там происходит подготовка к распиловке льда для погружения водолаза
Читать полностью