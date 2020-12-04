В Краснодаре полицейские ликвидировали нарколабораторию

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция в Краснодаре задержала четырех человек, организовавших производство наркотика в строящемся доме. Изъято 13 кг готового мефедрона, а также лабораторное оборудование, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Установлено, что четверо жителей Краснодара в возрасте от 24 до 30 лет организовали подпольную лабораторию по синтезированию наркотического средства "мефедрон" для дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили информацию о крупной поставке химических реактивов, из которых возможно изготовление наркотического средства мефедрон. В результате проведения осмотра строящегося частного домовладения, принадлежащего одному из злоумышленников, полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование и около 13 кг мефедрона.

"Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")", - добавили в пресс-службе, отметив, что на период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.