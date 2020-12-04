Осужденный за мошенничество экс-глава федерации баскетбола Домани освобожден по УДО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, осужденного за хищение около 44 млн рублей. Как уточнила ТАСС его адвокат Анна Левина, неотбытая часть срока у него составила почти 3 месяца.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом", - сказала она. Постановление в законную силу не вступило. Если прокуратура не обжалует его в десятидневный срок, то уже в середине декабря Домани сможет покинуть колонию.