Погранслужба Украины заявила, что ее сотрудники не фиксировали перестрелки на границе с РФ

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники утверждают, что не фиксировали перестрелки на границе с Россией с участием граждан Украины, но проверяют участок, где такое нарушение могло произойти. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов на границе с Россией. Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по информации пресс-службы, "дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает РФ, где могло произойти нарушение границы". Как добавили в украинской погранслужбе, состоится погранично-представительская встреча "для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона".

Ранее сегодня в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. По данным фактам проводятся оперативно-следственные действия.