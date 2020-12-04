Суд оштрафовал жительницу Воронежской области за оправдание терроризма

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в пятницу на выездном заседании в Воронеже признал 36-летнюю жительницу Воронежской области Надежду Белову виновной в оправдании терроризма и назначил ей штраф 400 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Андропов, представляющий интересы Беловой.

В мае этого года следователи возбудили в отношении Беловой уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Установлено, что женщина 31 октября 2018 года разместила в интернете комментарий, оправдывающий действия подростка, совершившего террористический акт в Архангельске 31 октября 2018 года.

Тогда 17-летний подросток принес самодельное взрывное устройство к зданию регионального управления ФСБ, на входе произошел взрыв, от которого юноша погиб, трое сотрудников ведомства получили ранения. Были возбуждены уголовные дела.