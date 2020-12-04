Тела двух человек обнаружили на месте провала снегохода под лед в Нижегородской области

ТАСС, 4 декабря. Спасатели извлекли из воды тела водителя и пассажира, которые провалились под лед на снегоходе на реке Волге в Нижегородской области, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В четверг в МЧС сообщали, что спасатели ведут поиски снегохода с двумя пассажирами, который, по информации очевидца, провалился под лед в районе поселка Память Парижской Коммуны в Нижегородской области. Ранее в пятницу спасатели сообщили, что обнаружили предполагаемое место провала снегохода.

"Силами спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России тела погибших - водителя и пассажира снегохода - извлечены из реки Волга", - сказано в сообщении.

Всего операция по извлечению тел заняла около двух часов. Тела находились на глубине около 6 м и на расстоянии порядка 200 м от берега. Обнаружить снегоход пока не удалось.