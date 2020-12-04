Пожар начался в магазине стройматериалов в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар начался в магазине в поселке Малаховка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Поступило сообщение о задымлении в магазине в поселке Малаховка на Касимовском шоссе, дом 3в.", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 525 кв. м.

"Строение горит по всей площади, которая составляет 525 кв. м. Повышенный номер пожара не объявлялся. Пострадавших, предварительно, нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в целях безопасности из магазина эвакуированы 16 человек.