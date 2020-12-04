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Пожар в магазине стройматериалов в Подмосковье локализован

Погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар в магазине стройматериалов в подмосковном поселке Малаховка локализован на площади 525 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 15:34 мск пожар локализован на площади 525 кв. м. Погибших и пострадавших нет",- сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, к тушению привлечены 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 29 человек и восемь единиц техники.

Информация о пожаре в магазине стройматериалов в поселке Малаховка на Касимовском шоссе поступила днем в пятницу. Огонь охватил здание по всей площади. В целях безопасности из магазина эвакуированы 16 человек.

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