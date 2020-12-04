В Москве возбуждено дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела по факту сбыла поддельных справок об отсутствии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, Лефортовской межрайонной прокуратурой в порядке надзора был изучен материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже через интернет поддельных медицинских справок об отсутствии коронавируса без реального прохождения медосмотра. "Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (сбыт поддельного документа)", - сообщила представитель прокуратуры.

Нефедова сообщила, что из материалов проверки следует, что неизвестный незаконно изготовил медицинскую справку об отрицательном результате теста на коронавирус от имени лаборатории. Через интернет и курьерскую службу эту справку продали за 2 500 рублей.

Ранее в пресс-службе сети лабораторий "Гемотест" сообщили, что компания обратилась в правоохранительные органы в связи с массовой подделкой их справок о результатах анализов на коронавирусную инфекцию. При поступлении первых сообщений о поддельных справках специалисты "Гемотеста" с сотрудниками МВД провели контрольные закупки на сайтах, распространяющих подделки. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

По данным "Гемотеста", первые поддельные справки компания обнаружила в середине апреля, после чего была внедрена система верификации результатов тестирования. С 26 мая пациенты, сдавшие анализы для выявления инфекции, начали получать по электронной почте стандартный бланк результатов и справку с уникальным QR-кодом. Каждому пациенту справка выдается на русском и английском языках.

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