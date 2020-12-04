В Ростовской области мужчина случайно застрелил знакомого из ружья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Таганрога, который при настройке тепловизорного прицела застрелил из охотничьего ружья своего знакомого. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Трагедия произошла 3 декабря на территории Каменского района области. По версии следствия, мужчина в ходе настройки тепловизорного прицела произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении мишени, зная, что рядом находится его 49-летний знакомый. В результате мужчина получил огнестрельное ранение в голову и умер на месте.

"Следственным отделом по городу Донецку Ростовской области следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Таганрога. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.