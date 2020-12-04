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Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

В результате происшествия еще один человек пострадал

НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в Кабардино-Балкарии (КБР) в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло днем в пятницу на 473-м км федеральной автодороги "Кавказ" между селениями Старый Черек и Аргудан.

"Произошло столкновение двух легковых автомашин - Lada Priora и ВАЗ-2114. В результате ДТП 26-летний водитель "четырнадцатой" и его пассажиры - женщина 49 лет и мужчина 26 лет - получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Priora, 26-летний житель с. Аргудан, госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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