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Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима на YouTube

Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей
Стас Решетников Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Стас Решетников
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Раменский суд Подмосковья арестовал блогера Стаса Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки у него в квартире в прямом эфире на YouTube. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Решетникова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, мужчина арестован до 3 февраля. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Утром 2 декабря Решетников из своей квартиры вел трансляцию на YouTube, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики.

Как установила экспертиза, у потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение химико-биологического исследования продолжается. В прямых эфирах, которые вел блогер в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

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