В Новой Москве задержана женщина, выбросившая грудного ребенка с 13-го этажа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали женщину, которая, предположительно, выкинула из окна квартиры в Новой Москве двухмесячного ребенка своей подруги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Женщина задержана по подозрению в убийстве. Ее везут на допрос", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выбросила ребенка с 13-го этажа. Его тело было обнаружено в пятницу днем вблизи дома на улице Летчика Ульянина.