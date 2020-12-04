Суд в Москве заочно арестовал экс-чиновника департамента Минприроды Кравцова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в пятницу заочно арестовал бывшего руководителя одного из департаментов Минприроды РФ по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд заочно арестовал бывшего руководителя одного из департаментов Минприроды РФ Виктора Федоровича Кравцова", - сказало собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В суде ТАСС подтвердили заочный арест Кравцова, однако не раскрыли его личных данных. "Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 04.12.2020 в отношении Кравцова Виктора Федоровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда. Сути обвинений там не раскрыли.

Кравцов работал в структурах "Суругтнефтегаза", затем перешел на работу в Минприроды РФ. После занялся бизнесом, ему принадлежали участки в элитных поселках Раменского района Подмосковья - "Европейский квартал", "Софьино", "Софьино-2", "Новое Тяжино", "Велино".