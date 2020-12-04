Более 6,2 млн рублей похитили телефонные мошенники за сутки у жителей Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники похитили за сутки у жителей Воронежской области более 6,2 млн рублей, они представлялись сотрудниками банков и предлагали уберечь деньги от незаконного списания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Очередной антирекорд установлен мошенниками в регионе по похищенным у воронежцев денежным средствам. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 6 млн 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, во всех случаях мошенники по телефону представлялись сотрудниками банков, сообщали о якобы похищаемых вкладах и предлагали помощь в спасении денег. По всем выявленным фактам в полиции возбудили уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража".

Как уточняется в сообщении пресс-службы полиции, самое крупное мошенничество было совершено в отношение 31-летнего жителя Воронежа и его матери, у которых украли 5,8 млн рублей.

"Следуя указаниям мошенника, мужчина проследовал в отделение банка, обналичил свои сбережения и перевел деньги по указанным реквизитам. После зачисления всех денежных средств аферисты вновь вышли на связь с потерпевшим, сообщив, что ему одобрены заявки на получение кредита. В течение нескольких дней преступники под разными предлогами вводили в заблуждение потерпевшего, после чего переключили свое внимание на денежные средства его матери, с которой повторили ту же мошенническую схему", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.