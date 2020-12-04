СК на Алтае возбудил дело из-за халатности чиновников при предоставлении жилья сиротам

ТАСС, 4 декабря. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное по факту халатности должностных лиц при предоставлении жилья сиротам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Для проверки действий или бездействия должностных лиц органов исполнительной власти по факту длительного непредоставления жилья сиротам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Из-за ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами своих обязанностей существенно нарушены конституционные права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, достигших 23 лет, на получение положенного им жилья", - сообщает пресс-служба.

Предварительно установлено, что в регионе на 1 ноября 1 378 сирот подлежали обеспечению жильем. В соответствии с показателями госпрограммы республики "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" в этом году запланировано обеспечить жильем лишь 125 человек. При этом органы исполнительной власти республики допустили низкие темпы освоения средств, в том числе на покупку квартир в этом году не полностью направили выделенные на эти цели 260 млн рублей.

Ведется сбор доказательной базы, устанавливаются факты ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей, изымается и изучается документация.