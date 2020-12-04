Сбивший пешеходов на западе Германии имел при себе патроны

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Водитель, который во вторник сбил прохожих в пешеходной зоне германского Трира, имел при себе патроны, но оружия правоохранители в его автомобиле не обнаружили. Об этом заявил в пятницу глава полиции города Франц-Дитер Анкнер, сообщает агентство DPA.

Следствие до сих пор не установило мотивов подозреваемого. Сообщников у него не было. Предполагается, что мужчина страдает психическими заболеваниями.

1 декабря 51-летний гражданин ФРГ заехал в пешеходную зону в центре Трира и сбил десятки человек, погибли пятеро. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сразу после ЧП.

Как сообщила телекомпания SWR, водитель ехал со скоростью 81 км/ч, при задержании сопротивления он не оказал.