{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу департамента земельных отношений Владимирской области арестовали по делу о взятке

Павел Панфилов будет находиться под стражей до 24 января

ТАСС, 4 декабря. Суд поместил под арест на срок до 24 января 2021 года главу департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки в 9 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По версии следствия, в ноябре 2019 года Панфилов предложил гендиректору строительной фирмы за взятку в 9 млн рублей обеспечить победу в электронном аукционе на право заключения контракта. Контракт предусматривал возведение социального объекта в рамках реализации нацпроекта. По результатам торгов с коммерсантом заключили контракт на сумму свыше 460 млн рублей. Позже Панфилов при помощи фиктивных договоров получил от гендиректора строительной фирмы более 9 млн рублей.

Теги
РоссияВладимирская область
Бастрыкин поручил проверить данные о хулиганстве на борту самолета во Владивостоке
Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина на борту находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и нецензурно выражался
Читать полностью