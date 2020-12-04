Главу департамента земельных отношений Владимирской области арестовали по делу о взятке

ТАСС, 4 декабря. Суд поместил под арест на срок до 24 января 2021 года главу департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки в 9 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По версии следствия, в ноябре 2019 года Панфилов предложил гендиректору строительной фирмы за взятку в 9 млн рублей обеспечить победу в электронном аукционе на право заключения контракта. Контракт предусматривал возведение социального объекта в рамках реализации нацпроекта. По результатам торгов с коммерсантом заключили контракт на сумму свыше 460 млн рублей. Позже Панфилов при помощи фиктивных договоров получил от гендиректора строительной фирмы более 9 млн рублей.