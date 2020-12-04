Трех человек нашли мертвыми на участке частного дома в Волоколамске

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тела трех человек, предположительно, членов одной семьи, обнаружены на участке частного дома в Волоколамске. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на телах имеются признаки насильственной смерти.

"В Волоколамске на участке частного дома обнаружены тела мужчины, женщины и подростка, предположительно, это семья. На телах обнаружены следы насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с телами находилась сожженная машина, на которой видны следы от пуль. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.