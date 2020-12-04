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Бастрыкин поручил проверить данные о хулиганстве на борту самолета во Владивостоке

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина на борту находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и нецензурно выражался

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о хулиганстве на борту самолета во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России провести проверку информации, озвученной в СМИ, о хулиганских действиях жителя Красноярска перед полетом на борту воздушного судна", - сообщает СК.

Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Владивостока был снят с борта самолета 33-летний житель Красноярского края, который поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался и не реагировал на замечания бортпроводников.

Следственный комитет России в очередной раз предостерегает пассажиров от любого нарушения общественного порядка на борту воздушного судна - подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПриморский крайКрасноярский край
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