Бастрыкин поручил проверить данные о хулиганстве на борту самолета во Владивостоке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о хулиганстве на борту самолета во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России провести проверку информации, озвученной в СМИ, о хулиганских действиях жителя Красноярска перед полетом на борту воздушного судна", - сообщает СК.

Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Владивостока был снят с борта самолета 33-летний житель Красноярского края, который поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался и не реагировал на замечания бортпроводников.

Следственный комитет России в очередной раз предостерегает пассажиров от любого нарушения общественного порядка на борту воздушного судна - подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета.