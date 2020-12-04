YouTube удалил записи стримов блогера Reeflay и его аккаунт из-за недопустимого контента

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которой погибла девушка, а также его аккаунт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google, подчеркнув, что стрим не велся на YouTube.

"Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Мы быстро удалили ее записи у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube", - сказали в компании.

Утром 2 декабря Решетников из своей квартиры вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетникова до 3 февраля. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В новость были внесены изменения (22:18 мск) — передается с исправлением информации в 3-м абзаце - "вел онлайн-трансляцию"