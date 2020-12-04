Срок задержания журналистов телеканала НТВ в Турции продлили на три дня

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Срок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции продлен на три дня. Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС в Анкаре заявлении администрации провинции Стамбул.

"Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, 3 декабря 2020 года, обнаружив, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъемка запрещены. Официальное расследование продолжается. По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлен на три дня", - отмечается в тексте.

В МИД РФ сообщили, что 3 декабря российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что "в последний раз полноценный контакт с ними был в четверг, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут". Ранее в телекомпании заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма" из-за отсутствия аккредитации.

Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле в свою очередь находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о произошедшем.

Турецкая компания "Байкар Савунма" производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.