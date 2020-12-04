Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка в Волоколамске. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ "Малахит". Мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы" - сказала она.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанным оказался сосед погибших, а предварительный мотив убийства - конфликт.

В пятницу на окраине СНТ "Малахит" в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек - супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку найден обгоревший автомобиль потерпевших. Следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело об убийстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они осматривают автомобиль и дом, в котором обнаружены тела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к тройному убийству.

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование этого уголовного дела.

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