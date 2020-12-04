Число пострадавших в ДТП с участием маршрутного автобуса под Тверью выросло до 11

ТАСС, 4 декабря. Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Бологовском районе Тверской области составило 11, сообщила ТАСС представитель ЕДДС района.

"В маршрутке Ford Transit восемь пострадавших, еще трое пострадавших в автомобиле Chevrolet Niva, - сказала собеседница агентства.

По ее данным, в микроавтобусе сильно пострадала одна женщина, в легковом автомобиле - два человека, они оказались зажатыми в салоне. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о 10 пострадавших в ДТП.

По данным собеседницы агентства, микроавтобус Ford Transit принадлежит московской строительной фирме, в нем везли людей из города Боровичи Новгородской области на работу в Москву. В числе пассажиров микроавтобуса, по словам представительницы ЕДДС Бологовского района, было два подростка.

"С места ДТП увезли всех пострадавших. Пострадавших на машинах скорой помощи доставляют в Бологовскую райбольницу и в больницу Вышнего Волочка. Двое в тяжелом состоянии, мужчина и женщина, их доставляют в Вышний Волочек", - сказала сотрудница ЕДДС района.

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