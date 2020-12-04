В Подмосковье потушили пожар в магазине стройматериалов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар в магазине стройматериалов в поселке Малаховка в Подмосковье полностью потушен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 21:50 мск объявлена полная ликвидация пожара в Малаховке, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Днем в пятницу загорелся магазин стройматериалов в Малаховке на Касимовском шоссе. Огонь охватил всю площадь здания - 525 кв. м. Пожар удалось локализовать в 15:34 мск, а позже ликвидировать открытое горение. Из магазина были эвакуированы 16 человек.