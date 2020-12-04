Четверть сети PickPoint пострадала от хакеров в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 25% постаматной сети сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint пострадало в ходе атаки хакеров, произошедшей днем в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Компания создала штаб оперативного реагирования, в который привлекла как внутренних, так и внешних экспертов для урегулирования инцидента и соблюдения интересов пользователей сети, говорится на сайте логистического оператора.

"В общей сложности кибератака коснулась 2 732 постаматов, что составляет 25% сети. Так как атака была зафиксирована на ранней стадии, большую часть из 2 732 постаматов удалось отключить, заказы в них не были открыты. Восстановление сети уже идет, но оно требует физического присутствия на точках и времени", - заявил агентству представитель PickPoint.

В компании уточнили, что после ликвидации инцидента "будет оценен ущерб и направлены обращения".

PickPoint - сервис по доставке товаров из интернет-магазинов через постаматы. По собственным данным компании, PickPoint обеспечивает 80% трафика заказов онлайн-ретейлеров через этот канал доставки.