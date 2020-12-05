На Украине возбудили два дела из-за угроз жителям Закарпатья венгерского происхождения

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения, которые являются украинскими гражданами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полиции.

"По факту угроз следователи полиции Закарпатской области возбудили два уголовных дела", - отметили в полиции, уточнив, что одно дело возбуждено за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, а второе - за угрозу убийством, что карается лишением свободы на срок до пяти лет.

По данным полиции, четвертого декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае людям грозили физической расправой.

Обострение отношений

На Украине 25 октября состоялись местные выборы. Во время избирательной кампании между Киевом и Будапештом произошел дипломатический скандал. Украина обвинила Венгрию в открытой поддержке Партии венгров на выборах в областной совет Закарпатской области, а также действующего мэра города Берегово Золтана Бабяка. МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц.

В целом отношения Венгрии с Украиной обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье. Будапешт заблокировал проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.

Инциденты с украинскими венграми

30 ноября сотрудники украинских спецслужб провели обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в городе Берегово. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине. МИД Венгрии заявил о недопустимости таких мер и вызвал посла Украины в Будапеште, чтобы выразить недовольство действиями Киева.

1 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины начала проверку по факту исполнения гимна Венгрии частью новоизбранных депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области во время принятия присяги. Инцидент имел место 21 ноября. В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья выразили удивление по этому поводу, пояснив, что был исполнен также и украинский гимн, а исполнение другого гимна не запрещено, если речь идет о торжественных мероприятиях, на которых не принимаются решения.

Кроме того, в социальных сетях на Украине был опубликован видеоролик, на котором у въезда в город Берегово человек в камуфляжной одежде и в балаклаве на фоне символики "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - прим. ТАСС) угрожает закарпатским венграм. Комментируя эту запись, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал "жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов и несут угрозу украинцам венгерского происхождения". По факту распространения видеозаписи полиция Украины возбудила уголовное дело.