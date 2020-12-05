Пожарные ликвидировали открытое горение в строящемся свинокомплексе в Орловской области

ТАСС, 5 декабря. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании строящегося свинокомплекса в Орловской области. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального ГУ МЧС Руслан Андреев.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Работа пожарных подразделений на первоначальном этапе осложнялась наличием электроснабжения на данном объекте [под напряжением] 380 вольт, до прибытия обслуживающего персонала работы по тушению на данном объекте не проводились", - сказал он.

Андреев уточнил, что угроза перехода огня на соседние строения ликвидирована.

Пожар, начавшийся в здании строящегося свинокомплекса в пятницу, локализован на площади более 5,2 тыс. кв. метров. В здании находился один человек - охранник. Он эвакуировался самостоятельно.