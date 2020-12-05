Власти Коста-Рики конфисковали 2,5 тонны кокаина у карибского побережья страны

МЕХИКО, 5 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Коста-Рики перехватили крупную партию кокаина у карибского побережья страны в провинции Лимон. Об этом сообщило в пятницу вечером в своем Twitter министерство общественной безопасности (МОБ) республики.

"В ходе начавшейся в четверг и завершившейся сегодня операции по борьбе с наркотиками, которая велась на земле, на воде и в воздухе, сотрудники МОБ изъяли 2,5 тонны кокаина и задержали шесть человек в районе Плайя-Бонита в провинции Лимон", - говорится в записи.

Пойманные контрабандисты, в числе которых четверо граждан Гондураса, были переданы в распоряжение прокуратуры. Если суд признает их виновными, то им может грозить до 20 лет лишения свободы.

В 2019 году власти Коста-Рики конфисковали порядка 34 тонн кокаина и свыше девяти тонн марихуаны.