В Якутии два человека замерзли в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз

ТАСС, 5 декабря. Следователи проверяют обстоятельства, при которых молодые люди замерзли в машине в 120 км от села в Якутии в 50-градусный мороз. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Ночью 5 декабря 2020 года в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковым уполномоченным обнаружена автомашина Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один из них скончался", - говорится в сообщении.

Второго молодого человека с признаками обморожения транспортировали в ближайшее медицинское учреждение - больницу Оймяконского района.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь. Молодого человека перевозят в Усть-Неру, откуда навстречу выехала бригада скорой медицинской помощи. "По оценкам врачей состояние пострадавшего тяжелое, обморожение всех конечностей 3-4 степени", - говорится в распространенном сообщении.

Следователи Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела следственного управления СК по Якутии проводят по этому факту проверку. "Установлено, что молодые люди следовали из города Якутска в Магадан. По предварительным данным, в ночное время в условиях низкой температуры наружного воздуха (около минус 50 градусов) молодые люди сбились с пути", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти молодого человека проведут судебно-медицинскую экспертизу.