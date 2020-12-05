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В Красноярске задержали подозреваемого в похищении человека

Похититель скрывался шесть лет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в похищении человека, который скрывался от правоохранительных органов на протяжении шести лет. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в августе 2014 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 20-летнего жителя города Сосновоборска. Оперативники установили, что между ним и другим местным жителем произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Злоумышленник вместе со знакомыми похитили молодого человека, надели на него наручники и вывезли в багажнике иномарки на седьмой километр автодороги Красноярск - Железногорск. Там потерпевшему нанесли телесные повреждения.

"Спустя шесть лет сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемого. Оперативники краевого главка совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России "Березовский" при участии Росгвардии задержали его в одном из домов по улице Судостроительной города Красноярска. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Также задержали двоих других подозреваемых.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили ТАСС, что мужчине уже предъявили обвинение в похищении человека. 

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия мужчине 1982 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что в настоящее время по делу проводятся следственные действия.

В новость внесены изменения (09:29 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.

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РоссияКрасноярский край
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