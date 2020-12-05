В отношении бывшего замглавы Лермонтова возбудили второе дело

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Лермонтова (Ставропольский край), подозреваемого в превышении должностных полномочий при утилизации строительных отходов. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела следователями следственной части ГУ МВД России по СКФО выявлен дополнительный факт совершения противоправного деяния бывшим первым заместителем главы администрации города Лермонтова. Уголовное дело возбуждено по материалам 3-й ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО, УФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник подписал акт о приемке выполненных работ, содержащий ложные сведения о выполнении подрядной строительной организацией по муниципальному контракту работ по демонтажу и вывозу старых сетей наружного освещения, расположенных на территории городского парка. При этом он знал, что эти работы выполнены энергетической компанией, на балансе которой находились указанные сети, за счет ее собственных средств. В результате бюджету города причинен ущерб на сумму свыше 320 тыс. рублей.

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В октябре в отношении подозреваемого было возбуждено первое уголовное дело по этой же статье. Установлено, что чиновник, зная о том, что работы по утилизации строительных отходов весом 5770 тонн не выполнены, подписал акт о приемке указанных работ, после чего на расчетный счет компании перечислили более 3,5 млн рублей. В результате бюджету Ставропольского края и города Лермонтова причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Злоумышленник при благоустройстве парка Лермонтова представил недостоверные сведения о якобы выполненных работах по утилизации строительных отходов в количестве 5770 тонн. Таким способом предприниматель похитил более 3,5 млн рублей, выделенных по национальному проекту "Жилье и городская среда".