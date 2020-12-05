В Волоколамске задержали подозреваемых в тройном убийстве

ТАСС, 5 декабря. Трое мужчин задержаны по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Ольга Врадий, мотивом убийства стали обвинения мужчин в поджоге.

"В результате слаженной и грамотной работы по горячим следам установлено и задержано трое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения", - сообщила Врадий.

В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания и сообщили следователю, что убийство совершили в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.

Криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрел обгоревший автомобиль потерпевших, автомобили подозреваемых, а также заброшенный дом, в котором обнаружили тела. В ходе обыска изъяли оружие, из которого производились выстрелы.

Семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. 4 декабря на окраине садового товарищества "Малахит" в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружили обгоревший автомобиль потерпевших.