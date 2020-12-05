Суд продлил на период следствия арест одного из богатейших граждан Словакии

ПРАГА, 5 декабря. /ТАСС/. Специализированный суд Словакии, рассматривающий в республике наиболее тяжкие уголовные преступления, принял решение оставить в предварительном заключении на весь период следствия подозреваемого в коррупции совладельца международной инвестиционной группы Penta Investments, миллиардера Ярослава Гащчака, который был задержан полицией 2 декабря. Об этом сообщило в субботу Словацкое радио.

Следствие выдвинуло против Гащчака обвинение в коррупции и незаконном обогащении, которые он отвергает. К своей защите обладатель одного из крупнейших в стране состояний привлек лучших адвокатов республики. Они заявили, что оспорят решение специализированного суда в Верховном суде Словакии.

Гащчаку, который в связи с уголовным преследованием временно оставил посты в Penta Investments, 30 августа исполнился 51 год. Он начал заниматься бизнесом в 90-х годах ХХ века после окончания МГИМО и Пекинского университета. Предприниматель обеспечивал поставки в Словакию и Чехию тканей и одежды из КНР. Его состояние значительно превышает $1 млрд.

Penta Investments была основана в 1994 году. Она осуществляет масштабные инвестиции в медицинские проекты и СМИ, активно действует на европейском рынке недвижимости. Группа обладает филиалами в крупнейших городах Центральной Европы.