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В Нижегородской области автомобиль провалился под лед на озере

Один человек умер, еще одному удалось выбраться из машины

ТАСС, 5 декабря. Автомобиль УАЗ провалился под лед на озере в Нижегородской области, один человек погиб, еще один успел выбраться из транспортного средства. Инцидент произошел ночью, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился. В салоне транспортного средства находились два человека. Один из них смог самостоятельно выбраться на лед, добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело второго участника событий, мужчины 1969 года рождения. К сожалению, он погиб", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили о происшествии в диспетчерскую в 02:54 мск.

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