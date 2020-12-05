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В Петербурге подростка задержали по подозрению в убийстве своей бабушки

Десятиклассник ранее неоднократно был судим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве своей бабушки, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"4 декабря в полицию Московского района поступило сообщение от гражданина о том, что 3 декабря 16-летний молодой человек убил свою бабушку. 4 декабря в 21:00 в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими у дома 95 по Московскому проспекту подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что 3 декабря 16-летний ученик 10-го класса, ранее неоднократно судимый, находился в гостях. Во время внезапно возникшей ссоры, он нанес ножом несколько ударов своей 71-летней бабушке, которая от полученных телесных повреждений умерла.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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