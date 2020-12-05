СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер под флагом Мальты

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Пираты атаковали в субботу в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер для перевозки жидких химических веществ NEW RANGER, шедший под флагом Мальты, и высадились на его борт. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Члены экипажа укрылись в специально оборудованном помещении, отмечает портал. Численность команды и гражданство ее членов не разглашаются. На момент передачи сообщения пираты все еще находились на борту судна.

Нападение произошло в 220 морских милях к югу от нигерийского порта Лагос. Согласно морскому реестру, владельцем танкера является компания со штаб-квартирой в Афинах.

Гвинейский залив является на текущий момент наиболее опасной зоной Мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими с бортов судов в этой части Мирового океана в текущем году достигло 131. Они были захвачены в 25 инцидентах.