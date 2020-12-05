Прокуратура проверит факты заготовки новогодних елей в Анюйском национальном парке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ организовала проверку после заготовки новогодних елей в особо охраняемом Анюйском национальном парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В связи с размещением в интернете информации о фактах заготовки новогодних елей на особо охраняемой природной территории федерального значения - Анюйский национальный парк - Генеральной прокуратурой РФ Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре поручено дать оценку действиям (бездействию) органов исполнительной власти и администрации заповедной территории по профилактике и пресечению незаконных рубок лесных насаждений в преддверии праздничных дней, установлению виновных лиц, расчету и возмещению ущерба, причиненного окружающей среде", - сообщили в надзорном ведомстве.

В начале декабря инспекторы национального парка "Анюйский" в центральной части Хабаровского края обнаружили 178 незаконно срубленных деревьев породы белокорая пихта. Найти участок нелегальной заготовки инспекторам удалось после того, как одна из машин лесозаготовителей попала в ДТП в районе села Верхняя Манома рядом с нацпарком, а все находящиеся в ней ели оказались на трассе. В сообщении организации уточняется, что браконьеры начали заготовку новогодних деревьев задолго до праздника, чтобы избежать поимки во время рейдов оперативных ведомств, которые обычно проводятся с середины декабря. Ущерб оценивается почти в 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Анюйский национальный парк является особо охраняемой природной территорией, где запрещена хозяйственная деятельность, в том числе заготовка деревьев, а для посещения нацпарка требуется разрешение руководства территории. Площадь территории составляет 429,37 тыс. га. Там обитает более 30 амурских тигров.