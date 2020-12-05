Автомобиль в центре Санкт-Петербурга наехал человека, лежащего на дороге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешехода, лежащего на проезжей части Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Пострадавший госпитализирован, он был в состоянии алкогольного опьянения и перед ДТП находился в клубе, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около девяти часов утра 5 декабря на Невском проспекте рядом с домом 44 автомобиль Subaru под управлением 50-летнего мужчины совершил наезд на 41-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, аварии предшествовал инцидент в клубе, расположенном неподалеку и работавшем в ночное время, несмотря на ограничительные меры (с 23:00 до 06:00 заведениям общественного питания работать в городе запрещено). Пострадавший находился в клубе и был в состоянии алкогольного опьянения. У него произошел конфликт с охранником заведения, он вышел на Невский проспект и лег на проезжую часть, где и произошла авария.

Охранника заведения доставили в полицию. По факту инцидента в клубе проводится разбирательство.