Следствие требует арестовать женщину, выбросившую ребенка из окна в Новой Москве

МОСКВА, 5 декабря./ТАСС/. Органы следствия требуют заключить под стражу женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Дарьи Шавелкиной, обвиняемой по п. в ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего")", - сказали в суде, не уточнив подробностей.

Днем 4 декабря на улице Летчика Ульянина в Новой Москве женщина выкинула из окна квартиры жилого дома на 13-м этаже грудного ребенка своей подруги, за которым ее попросили присмотреть родители. Малыш, которому было два месяца, погиб. Возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Вечером в пятницу женщину задержали, ее зовут Дарья Шавелкина. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, задержанная находится на седьмом месяце беременности.

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