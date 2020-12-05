На Кубани возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Об этом ТАСС сообщили в субботу в следственном управлении СК России по региону.

"По данному факту следственным отделом по Каневскому району СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ранним утром в субботу на 135-м км автодороги Краснодар - Ейск произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району Краснодарского края и ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего мужчины. Оба водителя и три женщины-пассажирки второго автомобиля погибли. Кроме того, автомобиль, где находился полицейский, столкнулся также с ВАЗ-21104, водитель этой машины осмотрен медиками, угрозы его здоровью нет.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю", - добавили в ведомстве.