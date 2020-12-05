Адвокат ученого Губанова, обвиняемого в госизмене, подаст жалобу на его арест

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты ученого-физика Анатолия Губанова, который обвиняется в госизмене, подаст апелляционную жалобу на решение суда заключить его под стражу. Об этом ТАСС сообщила его новый адвокат Ольга Динзе.

"В понедельник я подам жалобу на решение избрать Губанову меру пресечения в виде заключения под стражу. И несмотря на то, что мне не дали ознакомиться с решением суда первой инстанции и ходатайством следствия, его аргументы я примерно представляю. Также хочу подчеркнуть, что у моего подзащитного есть ряд хронических заболеваний. Поэтому основания обжаловать арест Губанова есть", - сказала она.

Динзе также подчеркнула, что Лефортовский суд Москвы, решивший арестовать Губанова, незаконно отказался выдать ей соответствующее решение для ознакомления. "В суде меня попросили подать письменное заявление на ознакомление с решением судьи. После этого председатель суда потребовал от меня разрешение следователя ФСБ, ведущего дело, на ознакомление с его материалами. Но по закону такое разрешение мне не требуется, ведь у меня есть ордер на защиту от родственников ученого. В итоге мои возражения приняты не были, с материалами дела мне ознакомиться не дали", - сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело маркировано грифом "совершенно секретно". Официальными комментариями правоохранительных органов, представителей ученого и его семьи ТАСС не располагает.

Лефортовский суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля, Губанов находится в СИЗО "Лефортово". По данным источника ТАСС, Губанов подозревается в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж (ученый занимается в России исследованиями в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок). Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где Губанов читает лекции, заявлял агентству, что преподавание в вузе не является основным местом его работы, и предположил, что основное место - Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Тесть Губанова - Леонид Шкадов, известный ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.