Сотрудники СИЗО сообщили, что Губанов не захотел общаться с правозащитниками

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ученый-физик Анатолий Губанов, который обвиняется в госизмене, отказался общаться с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в СИЗО "Лефортово" без объяснения причин. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая этот изолятор.

"В камеры нас не пускают из-за карантина, а вывести к нам Губанова работники "Лефортово" отказались, объяснив это тем, что он отказался с нами общаться. Трудно сказать, так это или нет: мы же не слышали слов самого ученого, проверить, отказался он или нет, мы не можем", - сказала она.

Ранее сообщалось, что спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж. Официальными комментариями правоохранительных органов, представителей ученого и его семьи ТАСС не располагает.

Лефортовский суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля, Губанов находится в СИЗО "Лефортово". По данным источника ТАСС, Губанов подозревается в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж (ученый занимается в России исследованиями в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок). Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где Губанов читает лекции, заявлял агентству, что этот вуз не является основным местом его работы, и предположил, что основное место - Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Тесть Губанова - Леонид Шкадов, ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.