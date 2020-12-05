Сотрудник "Аэрофлота" Федоткин подтвердил членам ОНК, что не признает вину в госизмене

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник "Аэрофлота" Дмитрий Федоткин в беседе с членами столичной Общественной наблюдательной комиссии подтвердил, что не признает себя виновным в государственной измене. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева, которая посетила обвиняемого в СИЗО "Лефортово".

"Мы побеседовали с Федоткиным, выглядит он относительно нормально для человека, который находится в "Лефортово". Жалоб на условия содержания он не имеет, но, как я поняла из беседы с ним, вину он не признает", - сказала она. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах также заявлял агентству, что Федоткин не признает вину, но официального подтверждения данной информации не было.

По словам Меркачевой, близкие Федоткина не понимают сути обвинений в его адрес. "Я беседовала с его женой, по ее словам, Федоткин - это человек, которому нельзя было доверять никакие тайны, он легко мог нечаянно выдать в разговоре секреты, в том числе личную информацию тех или иных людей. Поэтому его супруга не понимает, как его могут обвинять в работе на иностранную разведку", - отметила правозащитник.

Меркачева добавила, что у Федоткина в ходе беседы с членами ОНК были "красные, напряженные глаза". "Мы передали ему капли для зрения, надеюсь, что они ему помогут. Вообще ему трудновато там приходится, ведь Федоткин давно является вегетарианцем, а в "Лефортово" специальной пищи для таких людей не предусмотрено. Но он не жалуется, наоборот, доволен питанием в изоляторе", - заключила Меркачева.

Ранее источник ТАСС подтвердил, что Федоткин является представителем авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне. Кроме того, в аккаунте Федоткина в Twitter есть информация, позволяющая судить о его принадлежности к представительству "Аэрофлота" в Лондоне. При этом в пресс-службе "Аэрофлота" ТАСС не подтвердили, но и не опровергли принадлежность Федоткина к компании.

Федоткина обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина до 10 января 2021 года.