Полиция задержала более 20 человек на акции протеста в Париже

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция и жандармерия задержали в субботу в Париже 22 человек во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" . Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Я благодарю сотрудников сил правопорядка за их действия, которые им приходится вести подчас против крайне агрессивных людей. В ходе манифестации в Париже уже задержаны 22 человека", - написал министр на своей странице в Twitter.

Манифестации в знак протеста против находящегося на рассмотрении парламента проекта закона проходят в субботу в девяти десятках французских городов. В Париже, как убедился корреспондент ТАСС, акция проводится с 15:00 (17:00 мск). Вскоре после ее начала место во главе мирной колонны заняли несколько сотен хулиганов, они стали забрасывать полицию камнями и бутылками, разбивали витрины магазинов и отделений банков, устраивали баррикады, сожгли не менее трех автомашин.

Пожарным, прибывшим на место событий, пришлось ждать более получаса, пока полиция выгонит хулиганов из зоны, где были совершены поджоги. В настоящее время огонь потушен, однако погромщики выбили стекла в отделении банка и пытаются поджечь его.

Движение колонны, направлявшейся с площади Порт-де-Лила к площади Республики, в течение нескольких часов было заблокировано. В настоящее время оно возобновилось. Бульвар Гамбетта, по которому идут участники акции, заполнен дымом от устроенных хулиганами поджогов.