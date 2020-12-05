Свидетель заявил, что поставка кокаина через дипкорпус РФ в Аргентине невозможна

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Старший комендант школы и посольства России в Аргентине, знакомый с системой хранения и передачи грузов в диппредставительстве, убежден в невозможности поставки наркотика через дипломатов. Как рассказал ТАСС адвокат одного из подсудимых по делу о поставках кокаина из Аргентины в РФ и Европу Александр Костанянц, об этом комендант Алавутдин Айдемиров сообщил в пятницу в Дорогомиловском суде Москвы.

По словам адвоката, свидетель обвинения никаких обличающих подсудимых показаний на заседании так и не дал. "Абсолютно никаких обвинительных показаний в отношении Абянова и остальных фигурантов мы так от него и не услышали на прошлом заседании", - сказал Александр Костанянц.

При этом комендант рассказал, что предшественник первого секретаря посла России по безопасности Олега Воробьева в 2015 году "лично привозил ему на хранение четыре высоких чемодана черного цвета весом каждый более 40 кг, чтобы тот передал их завхозу Али Абянову, а тот в свою очередь должен был распорядиться грузом в соответствии с указанием вышестоящего руководства". "Это говорит о том, что практика с этими коробками, подарками, чемоданами и грузами в посольстве действительно сложилась давно - минимум 5 лет назад, - рассказал защитник.

"При этом осуществить поставку наркотика через российский дипкорпус в том числе в Аргентине не представляется возможным в принципе", - передал показания Айдемирова собеседник агентства.

Кроме того, свидетель пояснил в суде, что знает только предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука, который был частым гостем в посольстве РФ на различных соревнованиях и "был вхож в посольство, а также встречался с Воробьевым". Комендант при этом дал положительную характеристику экс-завхозу посольства и уточнил, что Абянов не имел доступа к диппочте или секретной информации. По словам свидетеля, Воробьев и новый завхоз диппредставительства Игорь Рогов принимали решение о том, что делать с кокаином дальше, кто встретит чемоданы в пункте назначения, так как криминальный груз должны были доставить в Ригу, но маршрут изменился на Москву.

Другой свидетель обвинения - экс-подчиненный Абянова - заявил в суде, что часто помогал в посольстве упаковывать коробки и чемоданы, в которых перевозились кофе, сигары и вино (об этом не раз во время следствия отмечали обвиняемые - прим. ТАСС). Такие грузы перевозились обычным чартерным рейсом и без привилегий. "При этом свидетель не говорил, что это дипломатические груз, который подлежит соответствующей спецподготовке: оберточная бумага и веревка с пломбой", - резюмировал юрист.

О деле

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела вменяется покушение на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.