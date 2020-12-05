Открытое горение в деревне Барское в Подмосковье ликвидировали

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение хозпостройки в деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:12 - ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 20:08 поступило сообщение о пожаре в деревне Барское Орехово-Зуевского района. Горело чердачное помещение и кровля хозяйственной постройки на площади 900 кв. м. В 21:35 пожар был локализован. Его тушат 30 человек и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что внутри деревянного здания находится бассейн, баня и спортзал. При пожаре частично обрушилась кровля.

В новость были внесены изменения (23:42 мск) - добавлены подробности