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На нефтехранилище в Техасе произошел взрыв

Пострадали семь человек

ТАСС, 6 декабря. По меньшей мере семь сотрудников получили травмы при взрыве резервуара для хранения сырой нефти на территории завода компании Magellan Midstream Partners в Корпус-Кристи (штат Техас). Об этом со ссылкой на пожарную службу сообщило в субботу агентство Associated Press.

По его данным, состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. Возгорание было полностью ликвидировано. Существенного материального ущерба и загрязнения воздуха в результате инцидента не обнаружено, отметил заместитель начальника местной пожарной службы.

По словам представителя компании Марка Кэлхуна, утром в субботу возле резервуара для хранения сырой нефти, который в этот момент очищали и инспектировали рабочие, возникло возгорание. "Что касается причины, то мы еще не знаем, что произошло и что стало причиной пожара", - приводит агентство слова Кэлхуна.

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