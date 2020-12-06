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СМИ: рейсовый автобус рухнул в овраг на юге Мексики

Погибли три человека

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли и 16 пострадали в субботу в ДТП с рейсовым автобусом в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на региональную спасательную службу.

Трагедия произошла в муниципалитете Какаоатан. Согласно предварительным данным, причиной автокатастрофы стало то, что водитель транспортного средства превысил скоростной режим и не справился с управлением.

Пострадавшие были доставлены в больницы город Тапачула. Сведений об их состоянии обнародовано не было.

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