СМИ: рейсовый автобус рухнул в овраг на юге Мексики

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли и 16 пострадали в субботу в ДТП с рейсовым автобусом в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на региональную спасательную службу.

Трагедия произошла в муниципалитете Какаоатан. Согласно предварительным данным, причиной автокатастрофы стало то, что водитель транспортного средства превысил скоростной режим и не справился с управлением.

Пострадавшие были доставлены в больницы город Тапачула. Сведений об их состоянии обнародовано не было.