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Три подростка погибли из-за столкновения автомобиля с лошадьми на трассе в Башкирии

Еще два человека пострадали

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Три подростка погибли из-за столкновения Daewoo Nexia с лошадьми на трассе в Башкирии. Пострадали еще два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике в воскресенье.

"В Абзелиловском районе ночью... автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с лошадьми. Двое парней 2004 и 2005 года погибли на месте. Еще один - личность пока не установлена - погиб после приезда медиков. Двух девушек 2004 года везут в Белорецкую центральную больницу", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте работает полиция, устанавливаются собственники автомобиля и лошадей.

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